LEGO: i migliori set dedicati ai videogiochi del 2024

I videogiocatori, oltretutto, negli ultimi anni hanno un posto speciale nel cuore dei designer danesi che hanno scoperto che il nostro hobby preferito è assolutamente compatibile con... l'altro nostro hobby preferito! Questo vuol dire che in molti sono disposti a spende cifre folli per vedere i videogames del momento diventare mattoncini e viceversa, come dimostra il recente LEGO Horizon Adventures.

Negli anni LEGO si è progressivamente trasformata dall'essere una tradizionale azienda di giocattoli al ricoprire il ruolo di vera e propria icona pop , in grado di entusiasmare appassionati di qualunque età ed estrazione sociale. I piccoli sono sempre affascinati dalla possibilità di scatenare la fantasia e costruire quello che vogliono - e non temere che le cose si rompano - mentre i più cresciuti espongono con orgoglio set sempre più elaborati e belli.

Qualche anno fa pensavamo non si potesse far meglio del meraviglioso Lama , ma quest'anno, però, dobbiamo ricrederci. La serie ha fatto una sorta di salto di qualità: oltre a novità "classiche" come potrebbe essere Il Castello del Lupo (21261) , la Beach House della tartaruga (21254) (adoriamo gli edifici a forma di animale, si è capito?) o L'Enderdrago e la Nave dell'End (21264) (principalmente per il dragone), il nostro cuore è stato rubato da Il banco da lavoro (21265) . Il perché è semplice, si tratta di un set più adulto, modulare, personalizzabile, da sfoggiare con orgoglio per i tanti dettagli e l'elegante scelta dei colori che lo fanno essere bellissimo da guardare e non "solo" da giocare.

I set di Minecraft quasi non fanno più notizia: lo stile del gioco di Mojang è perfetto per essere tradotto sotto forma di mattoncini colorati e non sorprende nessuno che tutti i fan del videogioco sbavino sui tanti set che ogni anno si affacciano nei negozi.

Nintendo

Dopo anni in cui si sono rispettosamente ignorate, con addirittura Pokémon che si è legata ai concorrenti di Mega Bloks, Nintendo e LEGO hanno stretto una collaborazione sempre più ricca e proficua. Si è partiti con alcune - meravigliose - riproduzioni come il NES, Il Potente Bowser, o il cubo stella per arrivare a tutta una linea dedicata a Super Mario, una ad Animal Crossing e persino un set dedicato a The Legend of Zelda.

Link e Zelda del set Grande albero Deku 2-in-1 (77092)

Nonostante sia impossibile negare di desiderare ardentemente il Grande albero Deku 2-in-1 (77092), questo set dedicato alle avventure di Link è meno prorompente (e più costoso) di quanto avremmo sperato. È vero che si può scegliere tra due modi differenti di costruirlo, che le minifigures di Zelda e Link sono molto belle e che l'universo di Zelda è stato catturato piuttosto fedelmente, ma 299 euro per 2500 pezzi non sono proprio il miglior rapporto di prezzo sul mercato.

Se proprio dobbiamo dire dove abbiamo lasciato il cuore, dobbiamo guardare a un set giunto più in sordina. Super Mario World: Mario & Yoshi (71438) è semplicemente meraviglioso, sia nella fedeltà con la quale riproduce i due protagonisti di uno dei platform 2D più belli si sempre, sia nel meccanismo di movimento, semplicemente perfetto. Abbinarlo con le luci rende il tutto davvero di un altro livello. Restando nel Regno dei Funghi, molto bello è Il Bolide di Bowser (71431), sia per l'estetica massiccia, sia per un paio di divertenti meccanismi all'interno della macchina, il Bowser Express (71437), soprattutto per via della massiccia locomotiva e il Pack di espansione Il veliero sommerso di Dorrie (71432), per i tanti personaggi e il divertente vascello spezzato.

Animal Crossing

La serie di Animal Crossing ha riportato le atmosfere di Fabuland ai giorni nostri. Tutti i set sono belli e molto fedeli con il videogioco originale e quindi le nostre preferenze dipendono chiaramente dai nostri personaggi preferiti: il Tour in barca di Remo (77048) e, ovviamente, il Concerto in piazza con K.K. (77052) sono in cima alle nostre preferenze per via dei nostri due musicisti preferiti, che non possono mancare alla nostra collezione.