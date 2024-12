In Fortnite OG i match includerebbero fino a 90 bot su 100 giocatori, ma solo se non siete capaci a giocare

Fortnite OG è stato un successo, ma anche causato un problema: tanti giocatori esperti sono tornati nel videogioco e questo ha reso la vita dei giocatori meno abili più complessa. Epic Games ha però risolto con una semplice mossa: ha messo a disposizione match con tanti bot, per i giocatori meno abili .

Come funzionerebbero i bot in Fortnite OG

Secondo quanto indicato dalla fonte, le lobby di Fortnite OG hanno fino a 90 bot su 100 giocatori per i match con giocatori di basso livello di abilità. Visto che questi spazi sono dedicati a quei giocatori che non sono affatto bravi, Epic Games evita di metterli insieme a utenti di livello superiore e, soprattutto se non ci sono abbastanza giocatori reali di basso livello, inserisce perlopiù dei bot, così che l'utente vinca più facilmente, si senta bravo e abbia voglia di continuare a giocare.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ovviamente la soluzione viene applicata sempre meno man mano che il livello medio dei giocatori sale. Le lobby con i giocatori più abili del videogioco avranno solo un 10% di bot, secondo il leaker. Qui sopra potete vedere un esempio di un bot in un match: si tratta chiaramente di un giocatore non umano visto che ignora l'avversario e semplicemente spacca il muro di fronte a sé.

Vi segnaliamo infine Fortnite Ballistic che trasforma il gioco in un sparatutto in prima persona 5v5 tattico.