Fortnite Ballistic annunciato da Epic Games, trasforma il gioco in un sparatutto in prima persona 5v5 tattico

Fortnite Ballistic sarà disponibile dall' 11 dicembre come accesso anticipato e andrà dunque ad affiancarsi a tutte le altre proposte di gioco all'interno del mondo Fortnite, che al momento comprendono anche Fortnite OG Capitolo 1 Stagione 1 e il Capitolo 6 Stagione 1 Hunters per quanto riguarda la componente battle royale.

Le influenze più evidenti sono Counter-Strike e Valorant, anche se rimane ovviamente la caratterizzazione tipica di Fortnite così come alcuni elementi specifici del gioco, ma il gameplay si trasforma in maniera sostanziale in uno sparatutto a squadre di dimensioni ridotte, portando a un netto cambiamento nel ritmo e nello stile di gioco.

Fortnite continua a presentare novità, rinnovandosi con nuove modalità e contenuti in maniera notevolmente assidua: in linea con questa tendenza, Epic Games ha annunciato in queste ore la nuova modalità Ballistic , che introduce un'opzione di gioco tattica 5v5 in prima persona che punta verso lo stile da FPS competitivo più hardcore.

Fortnite diventa un FPS tattico multiplayer

Un elemento di sostanziale differenza rispetto al normale gameplay è l'uso della prima persona: questo trasforma già l'approccio al gioco facendolo diventare un vero e proprio FPS.

L'immagine di copertina di Fortnite Ballistic

La compattezza delle squadre e la necessità di agire in multiplayer in maniera coordinata lo rendono poi particolarmente tattico.

Le partite si sviluppano in maniera alternata con una squadra in attacco e una in difesa: l'obiettivo degli attaccanti è piazzare il dispositivo Rift Point, una sorta di esplosivo in grado di far saltare in aria la mappa se piazzato in uno dei due punti possibili, mentre la squadra di difesa deve cercare di impedirne l'attivazione.

All'inizio della partita, ogni giocatore ha a disposizione 800 crediti da spendere in equipaggiamento, oltre alla pistola Ranger, dunque diventa indispensabile capire come investire al meglio le risorse, mentre si cerca di ottenere ulteriori crediti attraverso i risultati in partita.

Ne sapremo di più la prossima settimana, con l'early access di Fortnite Ballistic fissato per l'11 dicembre.