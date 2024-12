Torna l'Humble Bundle dei giochi LEGO, con un prezzo ancora più stracciato

Considerate però che a differenza del vecchio bundle, qui c'è soltanto una fascia di prezzo, che dà accesso a tutto. Il prezzo è talmente basso che non c'è davvero di che lamentarsi.

Pagando almeno €13,77 si portano a casa:

LEGO Marvel Super Heroes 2

86% di valutazioni positive su Steam

LEGO DC Super-Villains

90% di valutazioni positive su Steam

LEGO Batman 3: Beyond Gotham

88% di valutazioni positive su Steam

LEGO Jurassic World

90% di valutazioni positive su Steam

LEGO STAR WARS: The Force Awakens

83% di valutazioni positive su Steam

LEGO Worlds

77% di valutazioni positive su Steam

LEGO Disney•Pixar's The Incredibles

89% di valutazioni positive su Steam

The LEGO Movie 2 Videogame

67% di valutazioni positive su Steam

LEGO MARVEL's Avengers

87% di valutazioni positive su Steam

LEGO Batman 2: DC Super Heroes

93% di valutazioni positive su Steam

LEGO The Hobbit

76% di valutazioni positive su Steam

LEGO Harry Potter: Anni 5-7

89% di valutazioni positive su Steam

The LEGO NINJAGO Movie Video Game

88% di valutazioni positive su Steam

LEGO Marvel Super Heroes

93% di valutazioni positive su Steam

LEGO Batman: The Videogame

88% di valutazioni positive su Steam

LEGO Il Signore degli Anelli

89% di valutazioni positive su Steam

LEGO Harry Potter: Anni 1-4

85% di valutazioni positive su Steam

The LEGO Movie - Videogame

84% di valutazioni positive su Steam

COUPON 85% di sconto su LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker



Ricordate anche che parte della somma ricavata dall'Humble Bundle andrà in beneficenza. Nel caso a charity:water, associazione no profit che si occupa di portare l'acqua agli abitanti dei paesi in via di sviluppo.