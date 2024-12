Fallout London è una mod così grande che avrà DLC ed espansioni dedicate, svela il team

"Siamo entusiasti di condividere alcune notizie sull'imminente patch v1.03 per Fallout London!" Si legge nel messaggio del team FOLON, autore della mega-mod Fallout: London. "Quello che era iniziato come un semplice hotfix si è trasformato in qualcosa di molto più grande", hanno spiegato.

Il Team FOLON ha intenzione di continuare con il supporto per Fallout London , tanto che la mod avrà nel prossimo futuro dei DLC dedicati, nonostante non si tratti di un vero e proprio gioco completo, a evidenziare il grande lavoro degli sviluppatori.

Tanti contenuti da richiedere un DLC

Insomma, a quanto pare i lavori di supporto della mod sono diventati talmente ampi da richiedere la costruzione di veri e propri DLC, ovvero espansioni che aggiungeranno contenuti a quella che è in effetti una mod.



La situazione si presenta alquanto particolare e forse inedita, ma le dimensioni di Fallout: London vanno in effetti oltre a quelle classiche di una mod standard, con il titolo che può essere considerato un gioco a parte, a questo punto.

Come un gioco vero e proprio, dunque, anche Fallout: London avrà delle proprie espansioni e DLC, con almeno un pacchetto previsto nel prossimo futuro.

"Questo DLC conterrà sia nuovi contenuti che contenuti precedentemente tagliati, a cui stiamo lavorando duramente per fare in modo di ripristinarli. Restate sintonizzati per saperne di più", ha scritto il team, rimandando a ulteriori informazioni in arrivo in seguito.

Nel frattempo, Fallout London ha raggiunto un impressionante traguardo di giocatori, e ne abbiamo anche pubblicato una recensione la scorsa estate.