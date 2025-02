Fallout London presto riceverà la prima espansione “Rabbit & Pork” e alcune sorprese

L'espansione era stata svelata il mese scorso e includerà sia contenuti precedentemente tagliati a cui Team Folon ha "lavorato duramente per ripristinarli" e altri invece completamente inediti e di cui al momento non sono stati condivisi altri dettagli. Non ci sono informazioni precise su quando verrà resa disponibile, ma con un messaggio pubblicato su X il team ha dichiarato che "stanno per arrivare delle grandi cose", con gli sviluppatori che hanno lavorato senza sosta su Rabbit & Pork e "forse anche a delle altre sorprese" .

Sono in programma anche altri due DLC

"Quindi grandi cose stanno arrivando! Il primo DLC di Fallout: London si sta avvicinando e il team di Team Folon ha lavorato senza sosta per portarvi il DLC "Rabbit & Pork"", recita il post di Team Follon. "Forse anche altre sorprese. Ci aspettano tempi entusiasmanti. Restate sintonizzati!"

Rabbit & Pork sarà la prima di tre espansioni in programma per Fallout London. Seguiranno successivamente "Last Orders" e "Wildcard". La seconda dovrebbe trattarsi di un'arco narrativo tagliato durante lo sviluppo e con dei vibe in stile New Vegas, stando al project lead Dean "Prilladog" Carter.

Per chi non lo sapesse, Fallout London è una grande mod gratuita per la versione PC di Fallout 4 dalle dimensioni paragonabili a un gioco completo e permette di vivere una nuova avventura ambientata in una Londra post-apocalittica. Giusto per dare un'idea del lavoro di Team Folon, include una storia inedita, nuovi asset per ambientazioni, edifici e così via, armi, armature, nemici. Pensate, include ben 200 missioni, 20 fazioni, 7 possibili alleati che accompagneranno il giocatore, un sistema di dialoghi rivisto ed espanso, doppiaggio originale e una soundtrack riadattata. La mod è disponibile su GOG a questo indirizzo ed è compatibile sia con la versione di questo store che con quella Steam.