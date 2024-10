Il nuovo aggiornamento di Fallout: London è davvero massiccio

Tante correzioni

Fallout: London è stato pubblicato in agosto da GOG, che ha aiutato Team Folon a gestire il lancio, considerando che i file di gioco sono troppo grossi per servizi quali Nexus Mods. Grande come una vera e propria espansione, consente di vivere un'avventura di Fallout a Londra, quindi in uno scenario completamente nuovo, per quanto in linea con la mitologia della serie (che di suo non è mai uscita dagli Stati Uniti).

Per altri dettagli vi invitiamo a leggere la nostra recensione, in cui abbiamo tenuto conto del tipo di progetto e della qualità complessiva dell'esperienza per assegnare il voto. Del resto molti dei problemi riscontrati allora, ora sono stati risolti a suon di patch. Considerando che stiamo parlando di un team di volontari, si tratta di un supporto migliore di quello ricevuto da molti giochi commerciali.

Tra le novità più rilevanti della patch 1.02, sono stati sistemati alcuni problemi di LOD e molti dei crash casuali che occorrevano per motivi ignoti al giocatore. Per quanto riguarda le missioni, ne sono state modificate oltre 70, con correzioni ai dialoghi e alla grammatica degli stessi, con quest'ultima che ora riflette maggiormente l'ortografia britannica.

Modificati anche i valori di alcuni tratti, dei perk e delle affliction, che ora funzionano meglio e riflettono maggiormente la visione originale dai quali sono nati. Sistemati anche alcuni elementi grafici 3D e 2D, nonché modificate delle armi, sia nelle descrizioni, sia negli effetti. Per una panoramica completa di tutte le novità, vi invitiamo a leggere la nota di rilascio ufficiale.