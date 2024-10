DayZ ha superato il suo picco massimo di giocatori di sempre su Steam

DayZ fu lanciato in accesso anticipato su Steam ben 11 anni fa (a dicembre 2013). Di fatto fu uno dei giochi apripista per quel nuovo tipo di pubblicazione, oltre che per diverse altre tendenze che vedremo brevemente. Nel corso degli anni ha venduto milioni di copie, ma pare che il suo successo non si sia ancora esaurito, visto che recentemente ha superato il suo picco massimo di giocatori contemporanei su Steam, arrivando a quota 73.615. Si tratta di un leggero aumento rispetto al record precedente di 73.418 giocatori, fatto a gennaio 2024, ma è comunque un segno di vitalità del gioco, che è qui per restare.