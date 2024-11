DayZ Frostline subisce review bombing per il prezzo e i contenuti, il capo del team non accetta le critiche

Il DLC, per quanto riguarda le recensioni recenti , ha solo un 26% di responsi positivi, sebbene la valutazione totale sia "nella media" (precisamente 51%). Chiaramente il tutto non è stato apprezzato. Il capo di Bohemia Interactive (lo sviluppatore) - Marek Spanel - non è però d'accordo con le critiche.

DayZ Frostline , pubblicato a ottobre, è una espansione a pagamento di DayZ, il famoso gioco multigiocatore a base di zombi. Il prezzo è 26,99€ e, secondo quanto indicato da molti fan nelle recensioni su Steam, è troppo per quel che viene effettivamente proposto.

Cosa sta accadendo con DayZ Frostline

"Sakhal [ndr, la nuova mappa] ha alcune caratteristiche interessanti, ma al momento non vale assolutamente il suo prezzo", si legge in una recensione negativa. "Forse col tempo aggiungeranno alla mappa caratteristiche più interessanti per giustificare la sua esistenza, ma al momento si possono trovare mappe molto migliori gratuitamente e Bohemia lo sa. Se volete davvero vivere un'esperienza in un inferno ghiacciato, giocate a Namalsk. Ma se giocate a DayZ su PC sono sicuro che l'avete già fatto".

Spanel ha però replicato spiegando che lo studio ha ricevuto meno di 10 centesimi per ogni ora di gioco online che DayZ ha registrato da quando il gioco è stato pubblicato più di dieci anni fa, se si considerano le ore medie giocate e i dollari spesi dagli otto milioni di utenti del gioco.

"Eppure DayZ Frostline viene attualmente bombardato dalle recensioni sulla stessa piattaforma perché troppo costoso: 26,99 dollari per 'solo una mappa', e alcuni utenti chiedono 'dammi di più per meno soldi'," dice Spanel. Aggiunge anche che "nessuno sta forzando i giocatori a comprare DayZ Frostline: il gioco base è ancora attivo per tutti gli utenti".

L'account ufficiale di DayZ è stato forse un po' più diplomatico, citando il post originale di Spanel per dire che sta ascoltando il feedback. "Non ci dimentichiamo inoltre della nostra incredibile comunità di modding - e sì, hanno tonnellate di mappe gratuite che vi terranno occupati se non siete ancora pronti a unirvi alla gente sulla gelida Sakhal!".

In generale, però, il successo del gioco è in crescita, visto che DayZ ha superato il suo picco massimo di giocatori di sempre su Steam da non troppo.