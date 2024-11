Devolver Digital ha annunciato i Devolver Delayed Awards 2024, che premiano i giochi rinviati

Quali giochi saranno rinviati?

Attualmente non è chiaro di cosa si tratti, perché non ci sono molti dettagli in merito. Anche il trailer ufficiale non svela granché.

Ciò che sappiamo è che è la quindicesima edizione (ma non cercate tracce delle quattordici precedenti) e che ci sembra abbastanza folle da essere interessante. In realtà è il secondo anno che Devolver fa qualcosa del genere. Nel 2023, sempre a fine novembre, organizzò il Devolver Delayed Showcase | 2023 - 2024 Edition, durante il quale annunciò il rinvio al 2024 di cinque giochi. Il nome è diverso, ma l'obiettivo dello show di quest'anno ci sembra lo stesso.

La descrizione ufficiale spiega: "Benvenuti ai Devolver Delayed Awards 2024, l'unico evento di premiazione che riconosce quegli eroici sviluppatori con il coraggio e la determinazione di rinviare il loro gioco fino al prossimo anno fiscale.

I candidati di quest'anno sono tra i più prestigiosi e attesi che si siano visti nel corso degli anni, e i nostri esperti sono stati sicuramente messi alla prova per selezionare l'unico vincitore.

Il palco è pronto, il calendario delle date di uscita è stato cancellato - preparatevi per lo show."

Insomma, non rimane che attendere le 19:00 di domani per sapere qualcosa di più.