"Solo gli zombi acquistano i giochi fisici" secondo il rivenditore CDKeys

La stessa campagna comprende un secondo spot, in cui un cavaliere in armatura cerca di raccogliere un gioco in formato fisico, accompagnato dalla frase: "Solo le persone del Medioevo comprano giochi fisici".

Il venditore di chiavi digitali CDKeys ha generato un bel po' di malcontento con la sua ultima campagna marketing, in cui chi acquista ancora copie fisiche dei giochi viene definito uno zombi . Più precisamente, lo slogan adottato in uno degli spot recita: "Solo gli zombi acquistano i giochi fisici". Lo spot è composto dall'immagine di uno zombie, evidentemente associata dal testo ai giocatori che comprano copie fisiche.

Fisico contro digitale

È indubbio che negli ultimi anni le vendite digitali abbiano preso il sopravvento sulle vendite fisiche nel mondo dell'intrattenimento. Il mercato dei videogiochi, in particolare, vive ormai per la gran parte di vendite digitali su quasi tutte le piattaforme. In realtà lo stesso vale anche per cinema e musica, ma non allarghiamo troppo il discorso.

Certo, gli acquisti digitali comportano dei rischi, perché non si posseggono realmente i contenuti che si fruiscono, che possono essere rimossi in qualsiasi momento da chi detiene il diritto d'autore sugli stessi. Casi come quelli delle nuove linee guida di Steam e la sparizione di The Crew lo hanno chiarito inequivocabilmente.

Proprio questi problemi hanno creato alcune resistenze in una certa sacca di utenti ad abbandonare il formato fisico, che continuano a preferire a quello digitale, nonostante ormai il confine sia sfumatissimo (ad esempio chi ha acquistato Concord in formato fisico non ci può più giocare come chi lo ha acquistato in formato digitale).

Comunque sia, tra collezionismo, retrogaming e giochi moderni, il formato fisico ha ancora qualcosa da dire, soprattutto quando si tratta di nuove edizioni ricche di extra. Sarà per questo che le reazioni alla campagna di CDKeys non sono state propriamente positive. Va detto che CDKeys vende solo beni digitali, quindi è normale che tenti di valorizzare i suoi prodotti sulle possibile alternative.