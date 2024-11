Devolver Digital ha annuciato il rinvio di tre giochi, con uno show in cui li ha anche premiati

Come promesso, questa sera Devolver ha trasmesso la quindicesima edizione (in realtà dovrebbe essere la seconda, ma non sottilizziamo) dei prestigiosi Devolver Delayed Awards 2024 , durante la quale ha premiato tre giochi rinviati al 2025 . Insomma, ha trovato un modo raffinatissimo e divertente per rinviare tre giochi all'anno prossimo, come è nel suo stile

I premi

Senza ulteriori indugi, vediamo i Devolver Delayed Awards 2024, annunciati giusto ieri, e poi leggiamo l'elenco dei premi ricevuti dai giochi rinviati (da notare che in nomination ci sono anche tantissimi giochi immaginari).

Best Inadvertent Tripping Simulator (Miglior simulatore di inciampi involontari) - Baby Steps

Best Late Stage Capitalism Roguelite (Miglior roguelite sul tardo capitalismo) - Stick It To The Stickman

Best Glass Demon In A Leading Role (Miglior demone di vetro protagonista) - Skate Story

Durante lo show c'è stato anche spazio per ricordare i giochi pubblicati nel 2024 da Devolver Digital: Cricket Through the Ages, Pepper Grinder, Children of the Sun, Anger Foot, The Crush House, Sumerian Six, The Plucky Squire e Neva. Alcuni sono dei gioiellini che attualmente potete acquistare in saldo nei vari negozi digitali dove sono disponibili.

In realtà c'è stato anche un quarto premio, per la Best Color Version Of A Monochromatic Classic (Migliore versioni a colori di un classico monocromatico). Lo ha vinto Volvy's Adventure DX, titolo che non era stato ancora annunciato e che è stato mostrato con un video di gameplay. Sembra essere un platoform a 8-bit in stile Game Boy, ma non è chiaro se esista o no, visto che non esiste la versione originale, quella che sarebbe stata ricolorata, e visto che è stato commentato da Daniel Mullins, l'autore di Inscryption, che ha proprio messo in dubbio che si tratti di un gioco reale. E se lo fosse?