Il protagonista di Baby Steps ha un gran paio di chiappe: "è una orgogliosa tradizione" di quest'arte

Baby Steps è molte cose: è un gioco di arrampicata, ma anche un letterale "walking simulator", così come un titolo con una comicità tutta sua e un po' non-sense. Inoltre, è un videogame con un gran bel paio di chiappe.

Scusate la leggera volgarità, ma è innegabile che il protagonista Nate abbia un lato B bello voluminoso e, se avete provato la demo su Steam, sapete anche che quando cade la fisica jiggle si dà da fare per enfatizzare la morbidezza di quei due para-cadute (ignoriamo il fatto che spesso Nate cade di faccia).

Non è ovviamente un caso, come spiegato il co-sviluppatore Bennett Foddy, già autore di "QWOP" e "Getting Over It with Bennett Foddy".