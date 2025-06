Bethesda sconta tanti giochi per i saldi estivi di Steam: ecco la pagina dedicata

Bethesda ricorda inoltre che il DLC L'Ordine dei Giganti di Indiana Jones e l'antico Cerchio è in arrivo il 4 settembre, quindi è un ottimo momento per recuperare il gioco base, completarlo e prepararsi per il nuovo contenuto, spendendo meno grazie agli sconti di Steam. Potete infatti comprare la Premium Edition (che include il DLC) con uno sconto del 30%; se invece possedete già il gioco base, potete optare per l'aggiornamento alla Premium Edition con un -20%.

Dal 26 giugno fino al 10 luglio potrete trovare nel negozio digitale di Valve giochi come Indiana Jones e l'antico Cerchio e The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered a prezzo speciale.

Gli sconti estivi di Steam sono finalmente arrivati e non potete sfuggire: il vostro portafogli rischia di alleggerirsi veramente, soprattutto se date una occhiata alle promozioni speciali a team Bethesda . La compagnia di Zenimax (e quindi di Microsoft) a messo a disposizione offerte interessanti per tanti videogiochi del proprio catalogo.

Vari giochi scontati di Bethesda su Steam

Tra gli altri titoli scontati:

DEATHLOOP - Fino all'80% di sconto

DOOM Eternal - Fino al 75% di sconto

Fallout 4 - Fino al 60% di sconto

Fallout 4 VR - Fino al 60% di sconto

Ghostwire: Tokyo - Fino al 75% di sconto

Redfall - Fino al 50% di sconto

Starfield - Fino al 40% di sconto

Wolfenstein: The New Order - Fino al 75% di sconto

Wolfenstein: The Old Blood - Fino al 75% di sconto

Non possiamo poi non citare The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered al -20% e anche un -75% su Fallout 76, perfetto per accedere al gioco online e godersi il recente aggiornamento Fissione per la pesca, insieme agli altri aggiornamenti gratuiti.

La locandina dei saldi estivi di Bethesda

Potete trovare la pagina di Bethesda su Steam qui.