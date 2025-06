Sono iniziati i Saldi Estivi di Steam con migliaia di giochi in sconto, pronti a prosciugare i risparmi?

Per l'occasione alcuni giochi hanno ricevuto il loro primo sconto ufficiale sulla piattaforma di Valve sin dalla pubblicazione. Tra questi segnaliamo Black Myth: Wukong , ora acquistabile a 47,99 euro con una riduzione di prezzo del 20%. Stessa percentuale di sconto anche per Monster Hunter Wilds , che potrete aggiungere alla vostra collezione per 55,99 euro. Anche inZOI ha ricevuto un primo, piccolo, sconto del 10% e ora è disponibile a 35,99 euro. Forse è più interessante quello su su Assassin's Creed Shadows , prezzato 52,49 euro, anziché i canonici 69,99 euro.

Come ogni anno è arrivato il tanto atteso momento dei Saldi Estivi di Steam , con la solita valanga di offerte su migliaia di giochi, per ogni genere e tasca. Un'ottima occasione per recuperare titoli recenti e non a prezzi vantaggiosi, con le promozioni che saranno attive fino alle 19:00 italiane del 10 luglio .

Offerte in evidenza e i "grossi sconti"

Tra le offerte in evidenza su Steam troviamo anche Warhammer 40.000: Space Marine 2, ora proposto a 35,99 euro con uno sconto del 40%. Call of Duty: Black Ops 6, invece, viene proposto quasi a metà prezzo e potete acquistarlo per 43,99 euro. Molto interessante anche la promozione su S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ora disponibile a 41,99 euro con uno sconto del 30%.

Black Myth: Wukong è uno dei giochi in promozione con i Saldi Estivi di Steam

La sezione "Grossi sconti in evidenza" poi è il paradiso per chi deve recuperare giochi non proprio recentissimi ma molto apprezzati per pochi euro. Ad esempio, Heavy Rain viene proposto a 3,99 euro, Spiritfarer a 2,89 euro, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 3,99 euro, Steins; Gate a 2,69 euro, la serie completa di The Walking Dead di Telltale a 12,24 euro, It Takes Two a 9,99 euro, Titanfall 2 a 4,49 euro, Robocop Rogue City a 4,99 euro e Civilization 6 a 2,99 euro.

Ovviamente queste sono solo una manciata di offerte rispetto alle migliaia attive su Steam. Se siete interessati potrete consultare il catalogo completo dei Saldi Estivi di Valve a questo indirizzo.