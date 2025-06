Il gioco gratis di oggi su Epic Games Store è disponibile, vediamo come ottenerlo

Il gioco gratis di oggi su Epic Games Store è disponibile: si tratta di Sable, come annunciato la settimana scorsa, e la procedura che bisogna seguire per ottenerlo è davvero molto semplice.

Tutto ciò che dovete fare è visitare la pagina di Sable su Epic Games Store, effettuare l'accesso con le vostre credenziali, cliccare sul pulsante ottieni e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento della procedura.

A quel punto il gioco risulterà legato per sempre alla vostra libreria Epic Games, il che significa che potrete scaricarlo e installarlo immediatamente oppure farlo in un secondo momento, o comunque ogni volta che lo desiderate, senza alcuna limitazione.

Sviluppato da Shedworks, Sable è un'avventura che si ispira alle atmosfere di The Legend of Zelda: Breath of the Wild per coinvolgerci in un'esperienza appassionante, che non mancherà di colpirvi fin dalle prime battute.