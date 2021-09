Sable, la recensione di un’avventura quasi metafisica

Stiamo vagabondando per il deserto a bordo della nostra hoverbike, quando decidiamo di seguire il confine della mappa per vedere cosa c'è oltre. Vogliamo provare a raggiungere una zona inesplorata di cui non possediamo alcuna cartina e non sappiamo niente. In verità non sappiamo nemmeno se esista o meno. Del resto non abbiamo urgenze. Nonostante ci siano state assegnate delle missioni, non sentiamo alcuna impellenza. Abbiamo tempo. Tutto il tempo che vogliamo. Non c'è un mondo da salvare o un nemico che vuole farci fuori per motivi misteriosi. Siamo noi e la Planata, il nostro rito d'iniziazione. Il pianeta su cui ci troviamo è il vero protagonista e per questo vogliamo vederlo, dopo anni passati relegati in un villaggio formato da una manciata di case e ancor meno abitanti. Così attraversiamo correndo una valle piena di cactus senza sapere cosa troveremo dall'altra parte, per il solo gusto di farlo. È una zona inospitale e priva di vita, che sfocia in un'ampia pianura. All'inizio ci sembra di essere arrivati ai confini del mondo, ma presto iniziamo a intravedere i profili di alcune colossali strutture naturali, che emettono dei potenti getti di vapore. Siamo in un'immensa valle su cui sorge questa specie di foresta di gigantesche escrescenze rocciose che si stagliano verso il cielo. Mentre corriamo ad esplorarle, sulla nostra sinistra appaiono le rovine di una città futuristica, immensa ma completamente distrutta. Chi ci viveva? Che fine hanno fatto gli abitanti? Perché nessuno sembra conoscere questo posto a parte alcuni avventurosi esploratori? Questi e tanti altri misteri sono l'essenza di Sable , di cui la recensione riuscirà a rendere solo in minima parte la meraviglia provata mentre giocavamo.

Rito d'iniziazione

Il senso di Sable è nel viaggio

Sable inizia con la protagonista, omonima del gioco, che deve compiere una serie di missioni nel suo piccolo villaggio per riuscire a comporre il suo hoverbike e ottenere il potere di una glider, ossia la possibilità di planare. La nostra dimostra da subito un'agilità incredibile, capace com'è di compiere dei lunghi balzi e di arrampicarsi su qualsiasi parete. L'arrampicata è regolata da una barra di stamina, inizialmente molto scarsa, ma incrementabile portando in un certo posto le uova di strani vermi nascosti nelle mappe (il gioco non spiega niente in tal senso, quindi dovrete trovare tutto da soli). La prima ora di gioco serve soprattutto per acclimatarsi con i controlli e per rafforzare la sensazione di trovarsi di fronte a uno strano miscuglio tra The Legend of Zelda: Breath of the Wild, per le modalità di esplorazione, e Shadow of the Colossus, per l'atmosfera generale molto rarefatta, quasi metafisica nel suo minimalismo visivo.

Mentre giocavamo era inevitabile pensare a quanto tempo fosse passato dal trailer del 2018, quello con cui Sable fu presentato e che ci fece innamorare dello stile grafico low-poly (pensate che all'epoca era in sviluppo da soli tre mesi). Le meccaniche che regolano il gameplay sono in realtà poche di più di quelle già accennate. Sable può parlare con gli altri personaggi, da cui ottiene informazioni e missioni, e dispone di una bussola che le server per orientarsi e sulla quale appaiono delle icone che indicano la direzione da seguire... nel caso in cui ci sia una direzione da seguire. Spesso, infatti, i compiti da svolgere vengono semplicemente descritti e bisogna regolarsi osservando la conformazione delle ambientazioni per capire cosa fare. Ad esempio in una missione ci verrà detto di seguire una traccia di simboli per trovare una maschera, aggiungendo che dovremo bagnarci un po' per farcela.

Spetterà a noi trovare i simboli e seguirli fino al tesoro, magari perdendoci sulla strada o sfruttando un colpo di fortuna per arrivare prima. In un'altra missione ci verrà invece chiesto di trovare degli insetti e i personaggi ci daranno soltanto delle indicazioni di massima su dove cercarli. Spetterà a noi interpretarle nel modo corretto.

Ma torniamo alla nostra Sable e al suo rito di iniziazione, che in realtà non si conclude nel suo villaggio ma l'accompagna per l'intera avventura. Ottenuti l'hoverbike e lo status di glider, Sable potrà infatti uscire dal territorio in cui è cresciuta e dovrà andare in giro per il vasto mondo in cerca di maschere da aggiungere alla sua collezione. Le maschere si possono ottenere in diversi modi, ma nella maggior parte dei casi sono legate a delle missioni che vengono date nei diversi avamposti, accampamenti o cittadine di cui è puntellata la mappa. L' hoverbike è l'unico mezzo di trasporto per esplorare e spostarsi da un posto all'altro. Volendo c'è la possibilità di compiere dei viaggi rapidi, ma solo dopo che si è già visitato un certo luogo.