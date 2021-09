Dark Souls compie dieci anni: l'account ufficiale commemora la saga

Sono molti i giochi che negli ultimi dieci anni sono stati in grado di influenzare il medium videoludico e convincere critica e pubblico con la propria qualità. Tra i vari è impossibile non citare Dark Souls, che compie oggi 10 anni.

L'account ufficiale di Dark Souls, su Twitter, celebra la saga nella sua interezza, con un semplice ma toccante messaggio: "Non morto prescelto, Portatore della maledizione, Creatura della Cenere. Sei stato testimone della nascita della Prima Fiamma, e ne hai visto la fine. Commemoriamo la tua Era del Fuoco. Grazie".

L'account, con questo messaggio, fa riferimento a tutti e tre i capitoli della serie, usando i titoli del nostro personaggio. Nel primo gioco veniamo definiti il Non morto prescelto, nel secondo siamo i Portatori della maledizione e infine siamo la Creature della cenere, nota anche come Fiamma Sopita. In poche parole, si riesce a descrivere un lungo viaggio che ci ha portati dalla nascita del mondo di Dark Souls fino a quella che è la sua conclusione (almeno ad oggi).

Nel mezzo, FromSoftware ha pubblicato anche Bloodborne e successivamente Sekiro. A fine gennaio potremo invece giocare Elden Ring. Prima di allora, però, arriverà Dark Souls Nightfall: un modo perfetto per attendere Elden Ring.