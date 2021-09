YouTube: download dei video ufficiale sul sito disponibile, ma solo per gli utenti Premium

YouTube sta facendo dei test per un sistema di download video su desktop interno alla piattaforma, che permette così di non usare delle applicazioni dedicate. Attualmente, questa funzione è limitata ai soli utenti Premium.

La segnalazione arriva da Androidpolice, che spiega che alcuni iscritti in India e in Francia hanno notato la possibilità di eseguire download dei video. Gli iscritti a YouTube Premium possono raggiungere la sezione novità di YouTube e trovare una nuova pagina la quale spiega che, fino al 19 ottobre 2021, sarà possibile usare il pulsante Download mentre si guarda un video. Questo è possibile solamente su Chrome, Edge od Opera, aggiornati all'ultima versione.

I video scaricati possono essere poi recuperati in una sezione "Download" dedicata del feed di YouTube. Si tratta di un modo comodo per salvare i video e vederli anche senza connessione. La qualità di download massima è 1080p. Attualmente non sappiamo se questa funzione di download video di YouTube sarà resa disponibile in modo definitivo in futuro e se sarà esclusiva per gli abbonati Premium.

Il logo di YouTube

Servizi simili vengono offerti anche da altre piattaforme di streaming, come Netflix e Disney+. Probabilmente sarà più utile in versione mobile che in formato desktop, ma come detto per il momento pare che la feature sia limitata ai soli computer.

YouTube sta certamente investendo il più possibile sulla piattaforma, anche sotto altri punti di vista. DrLupo ha lasciato Twitch per YouTube Gaming, la piattaforma Amazon gli fa i migliori auguri.