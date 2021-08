DrLupo lascia Twitch per YouTube Gaming, la piattaforma Amazon gli fa i migliori auguri

Il noto streamer Ben "DrLupo" Lupo ha stretto un accordo di esclusività con YouTube Gaming. La star lascia quindi Twitch e inizierà a lavorare sulla piattaforma di Google a partire da oggi - 31 agosto 2021 -. La piattaforma di Amazon fa quindi i propri auguri a DrLupo.

DrLupo "abbandona" quindi 4.5 milioni di follower su Twitch, a favore dei 1.7 milioni che già possiede sul proprio canale YouTube. Ora che produrrà contenuti in formato esclusivo su YT Gaming, è credibile che il numero di iscritti sia destinato a salire rapidamente.

Un portavoce ha rifiutato la richiesta di commenti sui termini dell'accordo tra DrLupo e YouTube Gaming. Secondo un report, nel 2019 lo streamer aveva stretto un accordo del valore di vari milioni per anno con Twitch, quindi il nuovo accordo dovrebbe garantire benefici simili o superiori.

Twitch ha salutato DrLupo su Twitter, affermando "Come creatore, giocatore e padre, sei molte cose per molte persone. Soprattutto, DrLupo, sei una persona che lavora duramente per fare del bene nel mondo. Non ti auguriamo altro se non il meglio in tutto ciò che verrà."

