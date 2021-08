Dr Disrespect svela quanti soldi ha perso per colpa del ban da Twitch

Dr Disrespect è uno degli streamer più noti al mondo e per anni ha lavorato tramite Twitch. Più volte è stato bannato (per periodi di tempo più o meno brevi) ma infine ha ricevuto un ban definitivo. Lo streamer afferma di sapere perché è stato bannato e che farà causa a Twitch. Ora, però, ci svela anche quanti soldi ha perso a causa del ban.

Dr Disrespect afferma infatti: "Probabilmente faccio un quarto di quanto stavo guadagnando su Twitch". Lo streamer fa riferimento a quanto guadagna su YouTube, piattaforma tramite la quale lavora attualmente. Continua affermando: "Molte persone pensano 'Doc, stai andando alla grande, sei incredibile'. Ascoltate, abbiamo certamente cercato di massimizzare quello che abbiamo a disposizione, ma il ban da Twitch ci ha veramente colpiti, non solo da un punto di vista finanziario ma anche dal punto di vista del networt. Con tutte le relazioni che abbiamo costruito negli ultimi cinque anni, in termini di Activision ed EA, tutti i grandi sponsor e tutte le grande partnership si domandano: 'Perché sei stato bannato?'".

Dr Disrespect

Dr Disrespect continua affermando di essere stato messo "in una lista nera" e di aver subito uno "shadow ban" (ovvero, anche se tecnicamente non bannato, in pratica i suoi contenuti vengono mostrati molto meno del normale). Afferma anche che tutta l'esperienza gli "ha spezzato il cuore" e che è stata una "montagna russa di emozioni". Conclude affermando che tutto questo "fa assolutamente schifo".

Secondo Dr Disrespect non è solo il ban ad aver causato i danni, ma anche il fatto che non sapere perché è stato bannato: le compagnie non vogliono quindi rischiare di associarsi a lui per questo motivo. Come sappiamo, sono le sponsorship e gli accordi a portare i veri guadagni agli streamer come lui.

