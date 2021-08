Twitch: Amouranth incassa 1,3 milioni di dollari al mese

La stella del web Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa ha svelato di incassare circa 1,3 milioni di dollari al mese tra tutti i suoi canali social. Nonostante l'altissimo numero di seguaci che può vantare su Twitch, la piattaforma di Amazon è il fanalino di coda per quel che riguarda gli introiti.

Amouranth

Il dato fornito da Amouranth è interessante per capire quanto possa arrivare a incassare un personaggio come lei con l'attività di influencer. La Siragusa è diventata famosa per i suoi streaming IRL (in-real-life) piccanti e provocatori. Recentemente Twitch ha demonetizzato il suo canale, ma la nostra non se la passa per niente male e ha compensato rivolgendosi ad altre piattaforme. Attualmente è attiva su OnlyFans, che sta per bannare il porno (ma lei non sarà toccata, dato che pubblica solo nudi), Twitch, Instagram, TikTok, Twitter, Patreon e Fansly. Insomma, la si può trovare un po' ovunque e i modi per darle soldi non mancano.

Rimanendo sulle singole piattaforme, Amouranth incassa circa 1.000.000 di dollari al mese da Onlyfans, 189.000 dollari al mese da Patreon, 17.000 dollari al mese da Fansly e tra i 10.000 e i 25.000 dollari al mese da Instagram. Twitch, TikTok e YouTube le fruttano circa 133.000 dollari al mese, mentre Twitter tra i 5.000 e i 15.000 dollari al mese.

Insomma, pur essendo una delle top streamer di Twitch, la nostra ha ormai bisogno della piattaforma di streaming solo come strumento di marketing. Può vivere tranquillamente senza.