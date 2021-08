Fallout: London: Bethesda ha assunto una modder per progettare quest

Bethesda ha assunto Stephanie Zachariadis, una modder capo sceneggiatrice di Fallout: London, mega mod per Fallout 4 attualmente in sviluppo, per farle progettare quest per i suoi giochi. Evidentemente le software house osservano molto da vicino chi produce contenuti extra per i loro giochi, spesso più di quanto si pensi.

Fallout: London è in lavorazione da circa due anni e mira a portare in Europa il mondo di Fallout. Il suo trailer di annuncio è stato visto più di 2,5 milioni di volte, un risultato che anche molti titoli commerciali si sognano.

L'annuncio è stato dato dal team di Fallout: London, che si è congratulato con la Zachariadis per il salto di carriera. Gli sviluppatori hanno anche voluto precisare che la lavorazione della mod prosegue normalmente e che non ci saranno intoppi dovuti alla novità. Inoltre la storia principale della mod è stata già scritta e chi sostituirà la Zachariadis dovrà seguire la sua impronta, finendo di scrivere i dialoghi mancanti.