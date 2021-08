Steam, i primi tre Final Fantasy tra le uscite più popolari di luglio 2021

Steam ha pubblicato il solito resoconto mensile sui titoli sui titoli di maggior successo al lancio sulla piattaforma, in questo caso relativo al mese di luglio 2021. Tra i venti selezionati, spiccano i primi tre Final Fantasy, più altri giochi di ruolo giapponesi. Il criterio seguito per stilare la classifica è sempre lo stesso: sono stati inclusi i giochi che hanno prodotto più ricavi nelle prime due settimane di vendita. Inoltre vengono indicati anche i cinque giochi free-to-play più popolari e i nuovi sviluppatori in evidenza.

Elenco dei giochi più popolari di luglio 2021 su Steam:

Come sempre, Steam non fornisce numeri precisi sull'andamento dei giochi, quindi è impossibile conoscere la classifica effettiva. Comunque i venti nomi dovrebbero esservi tutti noti, o quasi. Da notare la varietà di generi, tipica del mondo PC.

Ecco invece l'elenco dei 5 free-to-play di maggior successo a luglio 2021 su Steam