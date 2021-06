Fallout: London è una mod per Fallout 4 grossa come un DLC maggiore

Un gruppo di modder ha annunciato Fallout: London, una mod per Fallout 4 grossa come un DLC maggiore, che mira a far vivere ai giocatori una nuova storia nel mondo di Fallout, in questo caso ambientata in una Londra post nucleare.

Per adesso di Fallout: London è stato mostrato il trailer di annuncio, dove è posssibile vedere alcune ambientazioni e alcune peculiarità immaginate per la città europea post disastro, come la rinascita dei Cavalieri della Tavola Rotonda.

In effetti i Fallout sono da sempre inchiodati agli Stati Uniti e non gli farebbe male un'ambientazione geografica leggermente differente, tanto per variare un po' e proporre idee nuove a livello di immaginario.

Il team che sta realizzando Fallout: London è formato da nuove leve e veterani dell'industria. Volendo è anche possibile unirsi alla squadra e dare il proprio contributo al gioco. Per farlo basta andare sul canale Discord ufficiale e proporsi.

Lo sviluppo di Fallout: London è ancora lungo, ma si spera che proceda abbastanza spedito. Nel frattempo potete segnarvi il sito ufficiale per aggiornamenti. Naturalmente per giocarci, quando sarà disponibile, avrete bisogno di Fallout 4.