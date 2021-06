Nintendo Switch Pro? Non c'è nessuna corsa al nuovo hardware, dice Doug Bowser

Nintendo Switch Pro, o quello che dovrebbe essere il nuovo modello di Nintendo Switch potenziato, è stato protagonista di un vortice di voci di corridoio impressionante, prima della definitiva conferma che non si sarebbe visto nulla del genere nel Nintendo Direct all'E3 2021 e forse manca ancora un po' prima di vederlo, considerando che Nintendo non ha intenzione di forzare i tempi.

Avvistamenti e testimonianze sembravano veramente puntare sul prossimo lancio di una nuova versione di Nintendo Switch, eppure questa non si è ancora concretizzata e Nintendo non ha annunciato assolutamente nulla al riguardo. Né sembra che abbia intenzione di farlo a breve, almeno in base a quanto riferito dal presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, al Washington Post.

"Siamo sempre attenti alla tecnologia e a vedere come la tecnologia possa migliorare le esperienze di gameplay", ha affermato Bowser alla testata giornalistica americana. "Non si tratta semplicemente di una ricerca della tecnologia più avanzata fine a sé stessa, si tratta di vedere come specificamente la tecnologia possa migliorare le esperienze di gioco".

Inoltre ci sono diversi interrogativi a cui rispondere: "Dove applichiamo questa tecnologia? Vogliamo applicarla su piattaforme e hardware già esistenti o vogliamo aspettare una nuova generazione? E poi, qual è la migliore esperienza di gioco da provare? Ci sono tanti fattori da tenere in considerazione ed è qualcosa che cerchiamo sempre di fare".

Insomma, come al solito Nintendo si dimostra aperta al discorso sulle nuove tecnologie ma preferisce avere un approccio più ponderato sulla possibile applicazione di queste. D'altra parte, sappiamo che nell'ultimo anno fiscale Nintendo ha speso circa 880 milioni di dollari in ricerca e sviluppo ed è dunque chiaro che sia attenta all'evoluzione tecnologica.

Per il momento però siamo solo alle voci di corridoio, dalla possibilità che Nintendo Switch Pro monti un Nvidia Tegra Orin customizzato al fatto che possa avere schermo OLED e potenza maggiore.