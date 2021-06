Nintendo Switch Pro potrebbe montare un NVIDIA Tegra Orin customizzato

kopite7kimi è un leaker piuttosto affidabile. in un recente tweet ha posta l'immagine di un nuovo die di un chip NVIDIA Tegra Orin , il cui modello è T234. Nello stesso tweet ha detto che una versione customizzata dello stesso chip, marchiata T239, sarà montata all'interno di Nintendo Switch Pro .

Ovviamente si tratta di un rumor e come tale va trattato, anche e soprattutto considerando che, essendo una versione customizzata, potrebbe avere delle specifiche molto differenti. Questo rumor, però, si accorderebbe con altri usciti nei giorni precedenti, che sostenevano che Nintendo Switch Pro avrà una velocità di clock di 1GHz in modalità docked, e 768 MHz in modalità portatile.

Inoltre il chip potrebbe supportare la tecnologia DLSS, grazie alla quale aumentare il framerate.

Nonostante in molti sostenevano che Nintendo avrebbe dovuto presentare la console nei giorni scorsi, Nintendo è stata, come sempre, impenetrabile. Nel Direct di domani, oltretutto, dovrebbero esserci solo videogiochi. Cosa pensate accadrà?