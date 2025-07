Stando a quanto riportato da un noto leaker, LEGO Game Boy includerà una riproduzione di The Legend of Zelda: Link's Awakening, andando a riproporre la formula utilizzata per il LEGO NES, che includeva una rappresentazione di Super Mario Bros.

Secondo la fonte del rumor, il codice del set fa riferimento appunto al classico Link's Awakening e non a Pokémon, che molti pensavano sarebbe stato scelto per questa operazione ma che pare sarà protagonista di una collaborazione separata.

Lo stesso discorso vale per Tetris, titolo assolutamente legato alla storia del Game Boy ma forse messo a da parte in favore di un classico Nintendo come appunto è The Legend of Zelda: Link's Awakening.

Ad ogni modo, per il momento le informazioni in questione vanno ovviamente prese con le pinze, in attesa di conferme ufficiali da parte di LEGO e Nintendo.