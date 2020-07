LEGO Nintendo Entertainment System, data di uscita e prezzo trapelano per la console da costruire

LEGO Nintendo Entertainment System potrebbe essere il nuovo sacro graal per gli appassionati sia di Lego che di Nintendo, nonché per i collezionisti in generale dei set speciali della celebre linea di costruzioni, perché sembra davvero un elemento di grosso calibro e in attesa dell'annuncio ufficiale sono intanto trapelati data di uscita e prezzo.

Come potete vedere dalle immagini pubblicate su ResetEra e riportate qui sotto, si tratta di un complesso set da 2464 pezzi, dunque una cosa da utenti piuttosto avanzati, che riproduce un NES con controller, la cartuccia di Super Mario Bros. e un TV d'epoca, tutti fatti con i classici mattoncini LEGO.

La data di uscita del LEGO Nintendo Entertainment System è l'1 agosto 2020 secondo quanto riferito, mentre il prezzo sembra fissato a 229,99 euro, giustificato dalla complessità dell'oggetto e dal suo essere parte di una linea alquanto esclusiva.

C'è peraltro un elemento molto particolare: in attesa di ulteriori chiarimenti che arriveranno attraverso una presentazione ufficiale da parte delle compagnie in questione, in base alle immagini pubblicate sembra che vi siano elementi mobili nel set.

Muovendo una leva al lato del TV, ad esempio, sembra che parta una sorta di animazione sullo schermo, determinata dal movimento dei blocchi da costruzione che compongono l'immagine, riferita al celebre livello iniziale di Super Mario Bros.

In precedenza, da parte di questa partnership tra LEGO e Nintendo abbiamo visto LEGO Super Mario, anche questo una sorta di incrocio tra costruzione e giocattolo "animato", ma il set LEGO Nintendo Entertainment System sembra davvero su un altro livello di complessità e preziosità.