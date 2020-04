LEGO Super Mario, ecco la data di lancio ufficiale

Ricordate il set LEGO dedicato a Super Mario? Nintendo lo ha svelato ufficialmente solo nelle ultime settimane, senza però fornire una data di uscita più precisa: situazione insopportabile, per un numero di acquirenti che probabilmente si aggira sull'ordine del milione. Fortuna che finalmente ne sappiamo di più.

Difatti l'attesa straziante di una data da segnare sul calendario è finita: sappiamo infatti che LEGO Super Mario approderà sul mercato il prossimo 1 agosto 2020; da questo momento in poi, quest'ultima va considerata dunque la data di lancio ufficiale. A differenza di Levi's x Super Mario, quindi, pare che non ci saranno ritardi di sorta dovuti al coronavirus e al Covid-19, ed è naturalmente meglio così.

Più nel dettaglio, dal 1 agosto 2020 saranno in commercio tre set specifici: Mario Starter Course a 59,99 euro, Piranha Plant Power Slide Expansion Set a 29,99 euro e infine Bowser's Castle Boss Battle Expansion Set a 99,99 euro. Il set base che finora è sempre stato preso come riferimento è lo Starter Course, ma poco più avanti trovate un'immagine anche per il Piranha Plant Power Slide.

La conferma del lancio ad agosto 2020 arriva direttamente da LEGO, e per di più sarà possibile a breve prenotare tutti i set sullo store ufficiale della società. Ricordiamo che la cura per i dettagli di questi set di costruzioni è davvero notevole, e che Mario è addirittura dotato di schermi LCD negli occhi, legati a funzionalità elettroniche nella raccolta delle monete attraverso i "livelli" proposti dai vari set.

Da ultimo vale anche la pena ricordare che LEGO Super Mario è il frutto di un lavoro durato ben quattro anni, e non una trovata dell'ultimo momento. Acquisterete questi set o sono troppo cari, secondo voi?