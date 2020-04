Levi's x Super Mario, il lancio della nuova collezione è stato rimandato causa coronavirus

Levi's x Super Mario è una nuova collaborazione tra la celebre marca di jeans e abbigliamento in generale e la grande icona videoludica Nintendo e sarebbe dovuta arrivare in questi giorni nei negozi in America, solo che è stata invece rimandata a causa del coronavirus.

Come molte altre iniziative commerciali e non solo, dunque, anche la partnership Levi's x Super Mario è stata dunque messa in pausa, in attesa probabilmente che migliori la situazione globale e che la pandemia venga progressivamente superata. D'altra parte, si tratta di un'iniziativa che prevede necessariamente una logistica importante e ampie campagne di marketing, oltre ad essere legata in maniera particolare alla vendita al dettaglio di oggetti fisici, trattandosi di abbigliamento.

Considerando peraltro lo stato attuale del lockdown sia in nord che in Sud America, che prevede spesso la chiusura dei negozi di abbigliamento e in generale di prodotti non di prima necessità, è chiaro che questa collaborazione deve aspettare, prima di arrivare sul mercato.

Levi's x Super Mario prevede una decina di capi d'abbigliamento firmati Levi's e incentrati sul mondo Nintendo di Mario, oltre a un'ampia serie di accessori vari. I prodotti sono già disponibili in Giappone da qualche tempo e sarebbero dovuti arrivare proprio in questi giorni anche sul mercato americano, ma il tutto è stato bloccato a questo punto.

Appuntamento dunque a tempi migliori per felpe, magliette, jeans e giubbotti Levi's a tema Mario, in attesa peraltro di capire se questi prodotti della nuova capsule Collection di Levi's siano destinati ad arrivare contemporaneamente anche in Europa e in Italia. Non è peraltro l'unica collaborazione con un tema del genere che abbiamo visto in questi giorni, contando anche la già annunciata serie LEGO Super Mario.