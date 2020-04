Humankind, un video mostra come potremo modellare la storia dell'umanità

Un video di Humankind, la nuova esperienza strategica a turni in stile Civ-like di Amplitude, mostra come potremo modellare la storia dell'umanità a nostra immagine e somiglianza.

Lo studio in seno a SEGA, responsabile di giochi come Endless Space e Endless Legend, ha appena pubblicato un nuovo trailer nel quale mostra la sua nuova IP, ispirata chiaramente a quel Civilization che ha reso grande Sid Meier.

Ecco il messaggio dello sviluppatore che accompagnava il nuovo video:

Perché alcuni imperi sono ricordati mentre altri vengono abbandonati nell'oblio e dimenticati? Con Humankind, vogliamo che il viaggio sia più importante della destinazione. La puntata odierna della nostra serie di video dedicati alle feature mostra come lascerai il segno nella storia e nella civiltà che costruirai lungo il tuo percorso.

La condizione per essere vittoriosi in Humakind è il punteggio della tua fama. Attraverso sei epoche, guadagnerai stelle di quell'epoca che contribuiscono al tuo punteggio di fama in diversi modi: nell'accrescere la tua popolazione, ad espandere le tue città, nella ricerca della tecnologia, nell'essere culturalmente influente e vincere le battaglie, solo per citarne alcuni. Ulteriore fama sarà assegnata per risultati come la circumnavigazione del globo o la costruzione di una meraviglia.

Mentre attraversi le epoche, sarai in grado di scegliere una nuova cultura, oppure svilupparne una attualmente esistente. Ogni cultura ha un'abilità speciale legata alla sua affinità ed un tratto ereditario che la tua civiltà manterrà per sempre.

Ciò che conta di più è essere ricordato - ciò per cui sarai ricordato dipende da te!