Stasera il team di Humankind e degli Endless Space presenterà un nuovo gioco nel corso dell'Amplified 2025

Quale sarà il nuovo gioco?

Come dicevamo, del nuovo gioco non si sa ancora nulla, anche se ci sono alcuni indizi sulla locandina dell'Amplitude 2025 che potrebbero essere indicativi. Il primo è la presenza sulla stessa di un personaggio fantasy che sembra essere uscito direttamente da Endless Legend, uno dei maggiori successi della compagnia.

La copertina dell'Amplitude 2025

Il secondo è nei segmenti che seguiranno l'annuncio. Dopo una chiacchierata con gli sviluppatori, ci sarà infatti una performance dal vivo del musicista Arnaud Roy, quindi si parlerà di un catalogo d'arte dedicato proprio a Endless Legend. Considerando che Roy ha scritto la colonna sonora del 4X fantasy di Amplitude (oltre che di molti altri giochi dello studio, va detto), il sospetto è che l'annuncio riguardi proprio un eventuale seguito.

Naturalmente non ci sono ancora conferme in merito, ma fortunamente non manca molto per saperne di più, considerando che stiamo parlando di qualcosa che accadrà stasera.

Oltre al nuovo gioco, durante l'Amplitude 2025 si parlerà anche del nuovo aggiornamento del 4X Humankind, nonchè del romanzo Shadow of the Endless di Steve Gaskell e Jeff Spock, ispirato al filone fantascientifico della serie degli Endless.

Durante la giornata dedicata alla comunità, si parlerà invece dei contenuti creati dalla stessa e ci saranno diversi incontri tra sviluppatori e videogiocatori. Ci saranno anche tante ricompense da riscattare, in modalità che saranno spiegate durante le due giornate.