Le armi di Monster Hunter Wilds e il loro design illustrati dagli sviluppatori

IGN ha pubblicato una video intervista in cui gli sviluppatori di Monster Hunter Wilds parlano delle armi e del loro design, nonché delle scelte dietro la realizzazione di ognuno degli strumenti che avremo modo di utilizzare nella campagna del nuovo capitolo della serie.

Il game director Yuya Tokuda ha detto che il team ha provato a mantenere gli elementi migliori dei precedenti episodi, aggiungendo al contempo dei miglioramenti per ogni tipologia di arma pensati per il contesto in cui verranno utilizzate, con particolare riferimento alla struttura di Wilds.

Ad esempio, Tokuda ha parlato delle armi per l'attacco a distanza e di come non fosse più possibile utilizzare determinati meccanismi legati al munizionamento e alla gestione delle risorse, visto il diverso approccio al gameplay di questo capitolo.

L'art director ed executive director Kaname Fujioka ha illustrato invece il lavoro che il team ha effettuato per donare maggiore varietà visiva all'impiego delle diverse armi, parlando poi anche della progressione con cui dovremo confrontarci per acquisire man mano nuovi strumenti.