Monster Hunter Wilds Steelbook Edition per PS5 è in offerta su AliExpress

Il nuovo capitolo della celebre saga Capcom arriva in edizione Steelbook per PlayStation 5: un'occasione unica per i fan in cerca di collezionismo e avventura.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   22/08/2025
Monster Hunter Wilds - Steelbook Edition per PlayStation 5 è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 105,99€ scende a 90,99€ grazie al coupon MULTI15 (o, in caso, al coupon ITBTS15), che garantisce uno sconto di 15€. I codici sono validi fino al 27/08, utilizzabili una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte. Acquista qui Monster Hunter Wilds Steelbook Edition in offerta.

Questa edizione speciale non è solo un videogioco, ma un pezzo da collezione: la Steelbook esclusiva rende ancora più preziosa la copia di Monster Hunter Wilds, un capitolo destinato a ridefinire la saga. Con ambientazioni più vaste, ecosistemi dinamici e nuove creature da affrontare, l'esperienza promette di essere epica fin dal primo istante.

Cacce epiche e mondi in evoluzione

Monster Hunter Wilds introduce nuove meccaniche che ampliano le possibilità dei giocatori, offrendo un mondo vivo che cambia con il tempo e le condizioni atmosferiche. Le battaglie contro i mostri, già celebri per intensità e spettacolarità, diventano ancora più strategiche grazie a un gameplay che sfrutta la potenza di PS5.

Con questa edizione Steelbook non solo ci si assicura l'accesso a uno dei titoli più attesi degli ultimi anni, ma anche un oggetto fisico da collezionare. Se volete approfondire, vi rimandiamo anche alla nostra recensione completa.

