Monster Hunter Wilds Steelbook Edition per PS5 è in offerta su AliExpress

Monster Hunter Wilds - Steelbook Edition per PlayStation 5 è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 105,99€ scende a 90,99€ grazie al coupon MULTI15 (o, in caso, al coupon ITBTS15), che garantisce uno sconto di 15€. I codici sono validi fino al 27/08, utilizzabili una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte. Acquista qui Monster Hunter Wilds Steelbook Edition in offerta.

Questa edizione speciale non è solo un videogioco, ma un pezzo da collezione: la Steelbook esclusiva rende ancora più preziosa la copia di Monster Hunter Wilds, un capitolo destinato a ridefinire la saga. Con ambientazioni più vaste, ecosistemi dinamici e nuove creature da affrontare, l'esperienza promette di essere epica fin dal primo istante.