La data di uscita di Escape From Tarkov 1.0 è stata annunciata ufficialmente

Escape From Tarkov 1.0 non è troppo lontano: lo sparatutto in prima persona da estrazione ha ora una data di uscita in versione 1.0. Vediamo cosa ha svelato il team di sviluppo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/08/2025
Due soldati di Escape From Tarkov con le armi sollevate
Escape from Tarkov
Escape from Tarkov
Lo sparatutto da estrazione Escape From Tarkov è in sviluppo da tanti anni in Accesso Anticipato su Steam ma ora finalmente è in arrivo la versione 1.0.

Mesi fa gli autori avevano affermato di aver deciso una data, ma solo ora l'hanno svelata: Escape From Tarkov sarà disponibile in versione 1.0 dal 15 novembre 2025.

Il nuovo trailer di Escape From Tarkov

La data di uscita di è stata mostrata in maniera "subliminale" all'interno del video che potete vedere qui sotto, da poco pubblicato, ma è stata confermata in modo chiaro e definitivo dal capo dello studio Nikita Buyanov tramite Bluesky che ha scritto: "15.11.2025 Uscita della 1.0. Evviva!".

Ovviamente con l'arrivo della versione 1.0 arriveranno anche nuovi contenuti e miglioramenti a Escape From Tarkov, ma per il momento non ci sono informazioni dettagliate su cosa possiamo aspettarci. La speranza ovviamente è che sia qualcosa di più rispetto a un semplice update per migliorare le prestazioni ed eliminare i bug: nuove armi, nuove missioni e non solo sarebbero ben gradite dai fan, chiaramente.

Escape from Tarkov continua a bannare i bari e condivide nuovi numeri Escape from Tarkov continua a bannare i bari e condivide nuovi numeri

La pubblicazione di Escape From Tarkov 1.0 dovrebbe attirare anche i giocatori, sia nuovi fan che i vecchi utenti che hanno messo in pausa l'opera, quindi dovremo tenere d'occhio le statistiche di Steam per vedere quanto bene sarà in grado di fare a novembre il videogioco. Se vi chiedete se Escape from Tarkov arriverà su console? Uno sviluppatore ha risposto con una battuta.

