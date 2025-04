Escape from Tarkov arriverà su console? Uno sviluppatore risponde con una battuta

Con l'enorme successo riscosso su PC e la versione 1.0 all'orizzonte, si potrebbe pensare che Escape From Tarkov possa arrivare anche su console e, proprio sull'argomento, uno sviluppatore ha recentemente detto qualcosa, attraverso una battuta che potrebbe suonare un po' crudele per chi attende il titolo in questione fuori dalla piattaforma Windows.

Prima dovrà uscire su Game Boy

In effetti, dopo un lungo percorso di ben otto anni dal lancio della prima versione beta, è prevedibile che Battlestate non abbia preso nemmeno in considerazione l'uscita di Escape From Tarkov anche su console, considerando che la cosa si sarebbe forse concretizzata prima, nel caso.



Tuttavia, con il gioco che è ancora di fatto in elaborazione e con la versione 1.0 che sembra profilarsi all'orizzonte, prevista entro la fine del 2025, poteva essere il momento giusto per pensare al grande salto verso il mondo console.

Non sembra invece che sia questo il caso: gli sviluppatori sembrano interamente concentrati su PC, dove il gioco continua a rappresentare uno dei multiplayer di maggior successo e ha di fatto dato il via a un vero e proprio sotto-genere degli sparatutto con l'esplosione degli "extraction shooter".

Il team non è sempre stato così avverso all'espansione verso le console, però: intorno al 2020, l'ex-membro di Battlestate Pavel Dyatlov aveva riferito che una versione console del gioco era possibile, ma evidentemente il team ha cambiato idea in seguito.

Di recente, anche FromSoftware ha avuto qualcosa da dire sul titolo in questione, affermando curiosamente che The Duskbloods non è Bloodborne 2 ed è "tutta colpa di Escape from Tarkov, un danno irreparabile all'industria".