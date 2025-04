The Duskbloods non è Bloodborne 2 ed è "tutta colpa di Escape from Tarkov, un danno irreparabile all'industria"

L'infinita attesa per un Bloodborne 2 è po' un meme in rete, ma è molto reale per tante persone, anche per Dave Oshry ovvero il co-fondatore di New Blood Interactive (Dusk, Ultrakill, Gloomwood).

Non è stato felice quando ha quindi scoperto che The Duskbloods, il nuovo gioco di FromSoftware previsto solo per Nintendo Switch 2, si è rivelato essere un gioco multigiocatore e non un seguito spirituale di Bloodborne.