Il ratto alato di The Duskbloods è carino come una mascotte Nintendo, per FromSoftware: condividete?

C'è però una caratteristica del gioco che è stata pensata per essere in stile con Nintendo. Il ratto con le ali e coperto di rune che vediamo alla fine del trailer.

The Duskbloods è il nuovo gioco di FromSoftware ed è una esclusiva Nintendo Switch 2. Certamente, questo gioco PvPvE che sembra fondere vari giochi della compagnia, in termini stilistici, non è proprio ciò che ci si aspetta dalla piattaforma della grande N, che è nota soprattutto per i propri titoli colorati e adatti a tutte le età.

Le parole di FromSoftware sul ratto alato di The Duskbloods

Precisiamo che non stiamo scherzando, è proprio quello che FromSoftware ha dichiarato riguardo al personaggio di The Duskbloods.

In una intervista con Nintendo, Hidetaka Miyazaki - capo di FromSoftware e director di The Duskbloods - ha affermato: "Suppongo che si possa dire che abbiamo cercato di fare qualcosa di più vicino allo stile di Nintendo, per supportare la collaborazione. Abbiamo provato a fare qualcosa di carino, tanto per cambiare. Anche se devo affermare che questo personaggio è in realtà un vero gentleman oramai anziano".

Quindi sì, il ratto con le ali è carino ed è una brava persona. Il suo compito è simile a quello delle Guardiane del fuoco di Dark Souls, ovvero rimane nella area di partenza dove gestiamo il nostro personaggio e ha il compito di farci da guida e consigliere tra una partita online e la successiva.

Il ratto di The Duskbloods che vediamo alla fine del trailer

In un gioco in cui i personaggi sono una sorta di vampiro che combatte alla fine dei tempi con poteri sovrumani, un ratto consigliere è probabilmente la cosa più carina che troveremo. Certi fan però si sono focalizzati soprattutto sulla rana gigante che ha già scatenato la corsa alla realizzazione di disegni erotici.