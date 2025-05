The Duskbloods è il gioco per Nintendo Switch 2 più atteso da Shuhei Yoshida: nel corso di un'intervista, l'ex presidente di Sony Worldwide Studios ha ribadito che non vede l'ora di poter mettere le mani sul nuovo titolo sviluppato da FromSoftware.

"Sono molto intrigato da The Duskbloods", ha detto Yoshida. "Ho la grande curiosità di scoprire che farà FromSoftware con un'esclusiva per Nintendo Switch 2 a livello tecnico, ed è sempre interessante vedere cosa riescono a inventarsi, soprattutto dopo Elden Ring."

In generale, come sappiamo, l'ex dirigente PlayStation nutre un grande interesse nei confronti della nuova piattaforma ibrida Nintendo per via della sua capacità di unire insieme due mondi differenti, grazie a "capacità tecnologiche che si avvicinano a quelle delle console più recenti."

"Le possibilità sono enormi", ha spiegato Yoshida, aggiungendo però di sperare che "non si limitino a rendere i giochi 'migliori', ma che continuino davvero a perseguire l'innovazione. Nel frattempo, però, la console consentirà anche di giocare a titoli importanti come Elden Ring o Hogwarts Legacy, e questa è una buona cosa."