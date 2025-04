The Duskbloods è una sfida per FromSoftware ma potrebbe attirare chi non ama i giochi PvP, per Shuhei Yoshida

In un'intervista con Easy Allies, Yoshida ha dichiarato che Miyazaki stesso non è un grande fan del multiplayer competitivo e proprio per questo motivo potrebbe adottare delle soluzioni di design in grado di rendere questo genere accattivante a un pubblico più ampio.

Secondo Shuhei Yoshida, veterano dell'industria ed ex boss dei Worldwide Studios di Sony, The Duskbloods rappresenta una nuova sfida per FromSoftware ma, grazie all'approccio unico del team di Miyazaki, potrebbe riuscire ad avvicinare ai giochi multiplayer PvP anche giocatori che non apprezzano molto questo genere .

Le parole di Yoshida

"Penso che sia una nuova sfida per FromSoftware progettare un gioco multiplayer", ha detto Yoshida. "Miyazaki-san non è necessariamente un grande fan dei giochi PvP, quindi FromSoftware cercherà di renderlo più accomodante per le persone che sono un po' intimidite a giocare in PvP".

Yoshida ha aggiunto che a sua volta non è un'amante dei giochi competitivi, ma adorerebbe giocare a The Duskbloods per via della sensibilità nel design tipica dei giochi FromSoftware. "Nemmeno io sono un buon giocatore di FPS, quindi non gioco a questi giochi competitivi", ha detto Yoshida. "The Duskbloods con la sensibilità nel design di FromSoftware necessaria a soddisfare persone come me, mi entusiasma molto".

Vi ricordiamo che The Duskbloods sarà disponibile in eslcusiva per Nintendo Switch 2 nel corso del 2026. Al momento non è chiaro se successivamente approderà anche su altre piattaforme, ma FromSoftware pare voler evitare i problemi di Bloodborne.