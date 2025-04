Niente rincari per Nintendo Switch 2 e giochi in USA, ma alcuni accessori aumenteranno di prezzo

Nintendo ha annunciato che i preorder di Nintendo Switch 2 negli Stati Uniti inizieranno il 24 aprile. La compagnia ha confermato anche che i prezzi di console e giochi resteranno invariati rispetto a quelli annunciati inizialmente, nonostante i dazi imposti da Donald Trump. Al contrario, alcuni accessori subiranno dei rincari.

Come forse saprete, la compagnia giapponese era stata costretta a rinviare le prenotazioni di Switch 2 negli Stati Uniti. Inizialmente sarebbero dovute inziare lo scorso 9 aprile, ma sono state posticipate a data da destinarsi per dare modo a Nintendo di "valutare il potenziale impatto dei dazi e l'evoluzione delle condizioni del mercato" causato da dazi imposti da Trump. Fortunatamente, almeno per il momento, i prezzi della console e dei giochi non subiranno rincari.