Cosa ne pensa la redazione di Nintendo Switch 2?

Dalla presentazione di Switch 2 sono passati ormai diversi giorni ma la console Nintendo continua a essere l'argomento più caldo del momento, e non necessariamente per i motivi che ci saremmo aspettati prima dell' ultimo Direct . Tra annunci di giochi sorprendenti, una politica di prezzo discutibile, strane scelte commerciali e un clima politico ed economico che rende tutto ancora più incerto e complicato, la redazione di Multiplayer.it a mente fredda condivide le proprie opinioni sul nuovo hardware di Nintendo , tra chi è ottimista e non vede l'ora di mettere le mani sulla console e chi è più confuso e perplesso da alcune mosse della compagnia giapponese. Nei commenti, diteci anche la vostra!

Snap, l'hardware c'è

Pierpaolo Greco: Lo devo dire a chiare lettere: è la console ad avermi colpito in termini assolutamente positivi. Il feeling con la macchina in mano, la qualità dello snap magnetico dei Joy-Con, la robustezza dell'intero hardware, la luminosità e la forza dei colori di uno schermo così prestante, in barba ai fissati dell'OLED. Persino il design così freddo e neutrale dell'edizione di lancio la trovo coerente con il messaggio che Nintendo vuole trasmettere: questa è una console per adulti, per quelli che cercano un oggetto che sia anche bello esteticamente e non solo piacevole da utilizzare. Davvero, non c'è niente da lamentarsi in quei 469€; è la monetizzazione dell'ecosistema, semmai, a lasciarmi interdetto.

Con i Joy-Con 2 già immaginiamo un simulatore di Maestro Miyagi: togli la cera, metti la cera...

Giorgio Melani: La console si compra per i giochi Nintendo, tuttavia fa piacere notare come a questo giro l'hardware sembri esserci, con molti meno compromessi e un supporto di third party confortante. Non è fondamentale però: quello che conta - al momento - è Mario Kart World (e forse anche Donkey Kong). Il bundle è l'unica scelta, perché trovarsi al lancio sulla nuova generazione del multiplayer per eccellenza è un evento da non perdersi, con il supporto finalmente di una chat che sembra un po' al passo coi tempi.





Tommaso Pugliese: Dal punto di vista della componentistica la console è esattamente come me l'aspettavo e come la desideravo, ovverosia semplicemente una versione molto più potente dell'attuale modello e con il game changer rappresentato dalla tecnologia DLSS, che a parità di TFLOPS la renderà una macchina piuttosto competitiva.