Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom su Nintendo Switch 2 permetteranno di riparare le armi

The Legend of Zelda: Breath of the Wild e il suo seguito, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sono giochi ampi, con tante meccaniche e idee interessanti. Sono anche giochi di successo, ma non significa che i fan abbiano apprezzato ogni singolo dettaglio del videogioco.

Ad esempio, ad alcuni non piace proprio il sistema di gestione delle armi e degli scudi, che si consumano rapidamente con l'utilizzo e si rompono, costringendo a passare da un'arma all'altra continuamente.

Se anche voi la pensate così, sappiate che c'è una buona novità per voi: in The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in versione Nintendo Switch 2 ci sarà un modo per riparare gli equipaggiamento.