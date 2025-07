The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom hanno ricevuto una patch per le Zelda Notes

Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento sia per The Legend of Zelda: Breath of the Wild che per Tears of the Kingdom, rispettivamente le versioni 1.8.2 e 1.4.2.

In entrambi i casi si tratta di una patch minore, mirata a risolvere alcuni problemi legati alle Zelda Notes, la nuova funzionalità introdotta per le versioni Nintendo Switch 2, accessibile tramite la Nintendo Switch App per dispositivi mobili.