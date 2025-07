Annunciato Resident Evil: Survival Unit, uno strategico per dispositivi mobile

Il lancio è previsto nei prossimi mesi su iOS e Android in Nord America, Europa, Asia, Giappone e Corea del Sud, con una data esatta ancora da svelare. Per il momento, non è stato mostrato fondamentalmente nulla del gioco, ma non dovremo attendere a lungo: il titolo verrà presentato durante uno showcase in programma allo scoccare della mezzanotte dell'11 luglio (le 00:00 tra il 10 e l'11) e che potrete seguire su YouTube a questo indirizzo o tramite il lettore sottostante.

A sorpresa, Aniplex ha annunciato Resident Evil: Survival Unit , uno spin-off per dispositivi mobile presentato come un survival horror strategico in tempo reale . È co-sviluppato da JOYCITY in collaborazione con Capcom.

Zombie e strategia a Raccoon City?

Come accennato, per il momento i dettagli sul gioco sono scarni e sono limitati a una breve descrizione ufficiale molto generica che recita: "Resident Evil: Survival Unit offre una nuova interpretazione dell'amata serie, reinventando l'universo survival horror in chiave strategica in tempo reale, ottimizzata per le piattaforme mobile, iOS e Android. Il gioco è pensato per attrarre sia i fan di lunga data che i nuovi giocatori".

Per saperne di più, non ci resta che attendere lo showcase della prossima settimana. Di base c'è sicuramente grande curiosità: di spin-off di Resident Evil ne abbiamo visti a bizzeffe, da sparatutto su rotaia a giochi a sparatutto multiplayer, ma mai uno strategico in tempo reale. Chissà, potrebbe venirne fuori un progetto interessante.