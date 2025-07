Il cosplay di Nami da One Piece firmato da likeassassin è il vero tesoro dei pirati

Sono passati decenni dal primo numero, ma One Piece rimane sempre e comunque sulla cresta dell'onda. L'opera di Eiichiro Oda ha un forte ascendente anche nel panorama dei cosplayer, come spesso propongono delle rappresentazioni convincenti dei personaggi dell'opera. Rientra nella categoria anche il cosplay di Nami firmato likeassassin che potrete ammirare qui sotto.

Nami non ha bisogno di grandi presentazioni, dato che è stata uno dei primi personaggi a unirsi alla sgangherata ciurma di Rufy e da allora è stata una figura presente in tutti gli archi narrativi della lunga storia di One Piece. Esperta navigatrice, il suo sogno è di disegnare le mappe di tutto il mondo. Pur non potendo vantare grande forza fisica e abilità in battaglia, se la cava sempre grazie alla sua grande astuzia e il suo bastone magico con il quale può controllare il clima e scagliare fulmini sui nemici.