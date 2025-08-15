0

Lola Bunny nel cosplay di rinzichu dal primo Space Jam ci fa appassionare al basket

rinzichu ci propone il proprio cosplay di Lola Bunny dal primo film di Space Jam e con i suoi scatti fotografici riesce a farci appassionare al basket.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/08/2025
Lola Bunny da Space Jam che fa roteare un pallone sul dito indice della mano sinistra

Space Jam è molto amato, perlomeno quello originale, e per tante persone è grazie al fascino di Michael Jordan mentre per altre è il fascino di Lola Bunny, l'abile giocatrice di basket che domina sul campo da gioco. Anche il mondo del cosplay non la scorda come dimostra il cosplay di Lola Bunny realizzato da rinzichu.

Lola Bunny si unisce al team di Jordan per aiutarlo a recuperare i suoi "poteri" da giocatore, rubati da degli alieni. La ragazza è uno dei migliori membri della squadra e dà un grande contributo, facendo subito innamorare Bugs Bunny, ovviamente.

Le foto del cosplay di Lola Bunny

rinzichu ci propone svariati scatti del proprio cosplay di Lola Bunny, con il suo costume classico dal primo film di Space Jam.

Hermione nel cosplay di stasyan__boss si gode la natura nel parco di Hogwarts Hermione nel cosplay di stasyan__boss si gode la natura nel parco di Hogwarts

Nel post su Instagram cita anche la prima frase del personaggio durante la pellicola: "Vorrei propormi per il team, il mio nome è Lola Bunny". Gli scatti sono stati realizzato al Oz Comic Con di Bridbane, dove certamente rinzichu avrà incontrate tante altre appassionati e appassionati di cosplay.

Se vi piace il personaggio, ecco il cosplay di Lola Bunny di infernalita_de_oz. Come non citare poi il cosplay di Lola Bunny da Space Jam realizzato da acky.fiaky. Ecco anche Lola Bunny nel cosplay di every_cosplay11.

