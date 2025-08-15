Lola Bunny nel cosplay di rinzichu dal primo Space Jam ci fa appassionare al basket

Space Jam è molto amato, perlomeno quello originale, e per tante persone è grazie al fascino di Michael Jordan mentre per altre è il fascino di Lola Bunny, l'abile giocatrice di basket che domina sul campo da gioco. Anche il mondo del cosplay non la scorda come dimostra il cosplay di Lola Bunny realizzato da rinzichu.

Lola Bunny si unisce al team di Jordan per aiutarlo a recuperare i suoi "poteri" da giocatore, rubati da degli alieni. La ragazza è uno dei migliori membri della squadra e dà un grande contributo, facendo subito innamorare Bugs Bunny, ovviamente.