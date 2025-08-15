Lola Bunny nel cosplay di rinzichu dal primo Space Jam ci fa appassionare al basket

Space Jam è molto amato, perlomeno quello originale, e per tante persone è grazie al fascino di Michael Jordan mentre per altre è il fascino di Lola Bunny, l'abile giocatrice di basket che domina sul campo da gioco. Anche il mondo del cosplay non la scorda come dimostra il cosplay di Lola Bunny realizzato da rinzichu.
Lola Bunny si unisce al team di Jordan per aiutarlo a recuperare i suoi "poteri" da giocatore, rubati da degli alieni. La ragazza è uno dei migliori membri della squadra e dà un grande contributo, facendo subito innamorare Bugs Bunny, ovviamente.
Le foto del cosplay di Lola Bunny
rinzichu ci propone svariati scatti del proprio cosplay di Lola Bunny, con il suo costume classico dal primo film di Space Jam.
Nel post su Instagram cita anche la prima frase del personaggio durante la pellicola: "Vorrei propormi per il team, il mio nome è Lola Bunny". Gli scatti sono stati realizzato al Oz Comic Con di Bridbane, dove certamente rinzichu avrà incontrate tante altre appassionati e appassionati di cosplay.
