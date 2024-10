Il cosplay di Lola Bunny da Space Jam realizzato da acky.fiaky si asciuga il sudore di dosso

Space Jam è stato uno dei film più amati dagli appassionati di animazione e di basket. Sebbene il seguito non abbia colpito nel segno nello stesso modo, la community mondiale non ha certamente perso la passione per l'opera e il mondo del cosplay continua a dare spazio ai personaggi della pellicola. In particolar modo, c'è spesso modo di vedere dei cosplay di Lola Bunny in versione Space Jam, come questo realizzato da acky.fiaky.

Lola Bunny, in Space Jam, è una abile giocatrice di basket. Si unisce alla squadra capitanata da Michael Jordan, dando un grande contributo alle partite e aiutando nella vittoria il team. Si tratta di un personaggio dal carattere forte, che non accetta di farsi mettere i piedi in testa da nessuno e, al primo incontro con Bugs Bunny, lo conquista e rimette al proprio posto all'istante.