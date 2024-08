Lola Bunny nel cosplay di amiraithe è una perfetta riproposizione del primo Space Jam

Lola Bunny in Space Jam è una abilissima giocatrice di basket che aiuta la squadra a risollevarsi e a vincere le partite. Ovviamente la ragazza fa innamorare Bugs Bunny sin dal primo incontro ma non accetta certi suoi comportamenti, dimostrando la propria forza e abilità.

Le fotografie di Lola Bunny nel cosplay di amiraithe

amiraithe ci propone un paio di scatti fotografici del suo cosplay di Lola Bunny. La ragazza ricrea il costume del film originale e nelle sue fotografie non dimentica le orecchie da coniglia e il pallone da basket che sta lanciando nel primo scatto e sul quale si siede nel secondo. Inoltre lo scatto è stato realizzato in un campo da basket, essendo così perfettamente in tema con il personaggio.

